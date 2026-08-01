A Castelvetro la Sagra dello Scalogno piacentino col bollino di qualità

Si è tenuta in sala consiglio nel comune di Castelvetro la presentazione dell’11esima Sagra dello Scalogno Piacentino. L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco e dello chef Daniele Persegani, che hanno illustrato alla stampa e alla cittadinanza il ricco programma della manifestazione che si terrà dal 3 al 6 settembre.

Un appuntamento consolidato che punta a valorizzare una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del territorio. “Aggiungiamo quest’anno all’inaugurazione della sagra – spiega la sindaca di Castelvetro Silvia Granata – anche l’inaugurazione del nostro prestigioso progetto di ampliamento dell’asilo, il 5 di settembre”.

“Siamo al primo anno dopo il riconoscimento della certificazione di sagra di qualità. Quindi non vi resta che venire a provare la nostra cucina, vivere le nostre serate e tutte le iniziative che verranno messe in campo”, è l’invito dello chef Persegani. La sagra si conferma non solo un evento di promozione gastronomica, ma un vero motore d’aggregazione e di identità locale.

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