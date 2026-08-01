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Cremonese

Cremonese, trauma distorsivo per Tommaso Barbieri

di Riccardo Lionetto

Il difensore della Cremonese, Tommaso Barbieri, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia e inizia un percorso riabilitativo per recuperare

Barbieri al raduno

Arrivano novità sul problema fisico accusato da Tommaso Barbieri, durante il match amichevole di mercoledì scorso contro il Cittadella. La Cremonese, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia

“Dopo essere uscito anzitempo nella sfida amichevole con il Cittadella – si legge – nelle ultime ore Tommaso Barbieri è stato sottoposto ad esami strumentali e accertamenti specialistici che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia. Il difensore inizierà un percorso riabilitativo conservativo che sarà costantemente monitorato”.

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