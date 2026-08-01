Malore durante la vacanza al mare, muore Giuseppina Zucchinelli di Robecco d’Oglio

Shock a Robecco d’Oglio, dove si è diffusa la notizia della morte improvvisa di Giuseppina Zucchinelli, 68 anni, conosciutissima in paese per la sua attività nel negozio di fiori in via Cavour in pieno centro.

La donna stava trascorrendo un periodo di vacanza sull’Adriatico ed era ospite del Bagno Brasil a Cesenatico. Ieri pomeriggio, come riporta il giornale online La Voce di Cesenatico è stata trovata priva di vita dai bagnanti dopo che avevano notato un materassino galleggiare da un po’ di tempo senza meta. Solo dopo essersi avvicinati, hanno visto che la donna immobile e con il capo rivolto verso l’acqua.

Poi, l’arrivo di un bagnino e la scoperta che la persona non dava alcun segno di vita. Sono quindi scattati i soccorsi, sono arrivati altri bagnini e la signora è stata portata a riva; nel frattempo era stato allertato il soccorso sanitario arrivato con ambulanza e automedica del 118. Sono stati praticati vari tentativi di rianimazione, purtroppo senza successo. L’ipotesi più probabile è che il decesso sia stato provocato da un malore improvviso.

Giuseppina Zucchinelli ha gestito per anni insieme al marito l’attività di fiorista in via Cavour. Anche adesso lavorava in negozio affiancando i due figli, Ylenia e Gianluca Mazzolari, che portano avanti l’attività.

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