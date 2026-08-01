“Nessun dorma”, aperte le prenotazioni per la settima edizione del concerto all’alba

Domenica 30 agosto torna il concerto all’alba “Nessun Dorma” alle ore 6.38 (l’alba) a Bosco ex Parmigiano, sul fiume, al cospetto della statua del Cristo del Po.

Giunto ormai alla settima edizione, il concerto è una tradizione consolidata nell’estate cremonese che, in tutti questi anni, ha confermato numeri e presenze significative.

Si susseguiranno racconti “di fiume” interpretati da Alberto Branca e Francesca Grisenti, e arie tratte dalle più famose opere liriche. Sul palco il baritono Michele Govi e la soprano Enrica Fabbri accompagnati al pianoforte da Achille Branca.

Non mancheranno le sorprese che ogni anno caratterizzano l’alba e stupiscono gli spettatori presenti.

L’evento è organizzato dal Comune di Gerre de’ Caprioli, con la direzione artistica di Controsenso Teatro e realizzato con il contributo di Casalasca Servizi Spa.

Come sempre l’ingresso è libero e gratuito ma si consiglia la prenotazione dei posti a sedere presso il Comune al numero 0372.452322 o via mail a sindaco@comune.gerredecaprioli.cr.it

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