“Nessun dorma”, aperte le prenotazioni per la settima edizione del concerto all’alba
Appuntamento il 30 agosto a Bosco ex Parmigiano, per accogliere il levarsi del sole con racconti di fiume e arie liriche
Domenica 30 agosto torna il concerto all’alba “Nessun Dorma” alle ore 6.38 (l’alba) a Bosco ex Parmigiano, sul fiume, al cospetto della statua del Cristo del Po.
Giunto ormai alla settima edizione, il concerto è una tradizione consolidata nell’estate cremonese che, in tutti questi anni, ha confermato numeri e presenze significative.
Si susseguiranno racconti “di fiume” interpretati da Alberto Branca e Francesca Grisenti, e arie tratte dalle più famose opere liriche. Sul palco il baritono Michele Govi e la soprano Enrica Fabbri accompagnati al pianoforte da Achille Branca.
Non mancheranno le sorprese che ogni anno caratterizzano l’alba e stupiscono gli spettatori presenti.
L’evento è organizzato dal Comune di Gerre de’ Caprioli, con la direzione artistica di Controsenso Teatro e realizzato con il contributo di Casalasca Servizi Spa.
Come sempre l’ingresso è libero e gratuito ma si consiglia la prenotazione dei posti a sedere presso il Comune al numero 0372.452322 o via mail a sindaco@comune.gerredecaprioli.cr.it