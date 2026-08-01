Non hanno rispettato il “foglio di via”: denunciati un italiano e un albanese

Nella giornata di ieri, nell’ambito degli abituali controlli delle Volanti, gli agenti della Polizia di Stato di Cremona hanno denunciato un italiano di 28 anni nei pressi di parco Rita Levi Montalcini, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio e recentemente destinatario di un “foglio di via” da parte del Questore. Il provvedimento è scattato per inottemperanza a questo provvedimento. Stessa sorte per un ragazzo 19enne albanese con gli stessi precedenti.

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