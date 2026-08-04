Al via il restauro del ponte sul Morbasco: sette mesi di lavori, viabilità garantita

Sono iniziati i lavori propedeutici al cantiere che porterà al restauro del ponte sul Morbasco, in viale Po, uno degli interventi più attesi sul fronte della manutenzione del patrimonio storico cittadino. Dopo la consegna dell’area all’impresa esecutrice, nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi prelievi sui materiali, come previsto dalle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi.

In questi giorni prenderanno il via le attività preliminari, con lo sfalcio della vegetazione presente sul ponte e nelle aree adiacenti e il tracciamento dei sottoservizi, operazioni necessarie prima dell’avvio vero e proprio delle lavorazioni.

Il cantiere partirà dalla pista ciclabile, una scelta studiata per completare gli interventi su quel lato del ponte e limitare il più possibile i disagi alla circolazione in vista della riapertura delle scuole. Solo in un secondo momento i lavori interesseranno il percorso pedonale, per poi concentrarsi sull’impalcato e concludersi con il restauro della balaustra storica.

La durata complessiva dell’intervento è stimata in circa sette mesi, con conclusione prevista entro febbraio 2027, salvo eventuali imprevisti legati all’andamento del cantiere.

Durante tutta la fase dei lavori sarà comunque garantita la percorribilità del ponte. Pedoni e ciclisti potranno sempre transitare grazie al mantenimento di una corsia libera. Quando le biciclette saranno temporaneamente deviate sul marciapiede, dovranno però essere condotte a mano. Sul fronte della sosta, quattro posti auto sul lato del Parco Ugo Tognazzi sono stati riservati alle esigenze del cantiere e segnalati con appositi divieti. La viabilità lungo viale Po non subirà modifiche significative e resterà regolarmente aperta, salvo limitazioni temporanee dovute a specifiche esigenze operative.

“I cremonesi attendono da tempo il ripristino del ponte sul Morbasco di viale Po e ora possiamo annunciare l’inizio dei lavori. Purtroppo la diagnosi del danno ha coinvolto non solo la balaustra ma anche gli elementi di sostegno del ponte: questo ha causato un sensibile allungamento dei tempi di progettazione, a cui si è aggiunta l’attesa del parere favorevole della Soprintendenza per il restauro della balaustra. Ringrazio i tecnici comunali per l’attenzione e il lavoro svolto in una procedura che si è rivelata particolarmente complessa”, commenta l’assessore alle Opere Pubbliche Paolo Carletti.

L’intervento si è reso necessario in seguito al violento evento atmosferico del 4 luglio 2022, quando la caduta di un albero sulla parte sud del ponte provocò gravi danni alla balaustra in ghisa e agli elementi strutturali di sostegno. Il progetto prevede il ripristino dell’impalcato in calcestruzzo, il consolidamento della struttura e il restauro conservativo degli elementi decorativi, nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza.

L’opera, inserita nel Programma delle Opere Pubbliche 2026-2028 per l’annualità 2026, comporta un investimento complessivo di 280 mila euro. Il ponte sul canale Morbasco rappresenta uno dei manufatti storici della città. Realizzato nella seconda metà dell’Ottocento, fu successivamente ampliato negli anni Cinquanta con strutture in cemento armato sul lato sud, mantenendo però gli elementi decorativi che ancora oggi ne caratterizzano l’aspetto e che saranno oggetto di un accurato restauro conservativo.

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