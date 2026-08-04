Il violino Antonio Stradivari “Vesuvio” in trasferta a Venezia per Homo Faber 2026

Via libera dalla Giunta Comunale di Cremona per la movimentazione temporanea del violino Antonio Stradivari 1727 “Vesuvio”. Lo strumento, appartenente alle Civiche Collezioni liutarie del Comune e in comodato presso il Museo del Violino, sarà trasferito a Venezia in occasione di Homo Faber Summit 2026 – An Island of Light in programma dal 1 al 30 settembre.

L’evento internazionale, dedicato all’alto artigianato contemporaneo e promosso da Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation in partnership con Fondazione Giorgio Cini, si terrà presso la Sala Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Il 17 settembre, in particolare, è previsto un intervento del Conservatore Riccardo Angeloni e una conferenza-concerto in cui lo Stradivari “Vesuvio” verrà suonato dal Maestro Edoardo Zosi, docente al Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona. Anche in questa occasione verranno adottate tutte le misure di sicurezza per proteggere il prezioso strumento. Il violino viaggerà in una custodia con controllo microclimatico passivo, accompagnato dal Conservatore Riccardo Angeloni e dal Direttore Generale della Fondazione Museo del Violino Virginia Villa.

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