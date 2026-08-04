Calciomercato, la Cremonese tenta l’affondo per Alessandro Vogliacco

Rimane sempre un profilo monitorato attentamente dalla Cremonese quello di Alessandro Vogliacco. Da tempo è risaputo che la priorità al momento per i grigiorossi è a destra. Il direttore sportivo Christian Botturi in questo senso cerca due esterni alti e uno basso, che possa magari fare anche il centrale in caso di bisogno. E in questo senso Vogliacco avrebbe proprio le caratteristiche che la Cremo sta ricercando, essendo impiegabile sia come terzino destro che come difensore centrale.

Il giocatore è di proprietà del Genoa, ma non rientra nei piani del tecnico De Rossi. Inoltre, il suo contratto scadrà a giugno del 2027. Vogliacco è sicuramente un giocatore dotato di grande esperienza, maturata anche all’estero. Nella passata stagione, infatti, ha giocato in prestito in Grecia con la maglia del PAOK Salonicco, disputando anche l’Europa League. Nelle prossime ore la Cremonese potrebbe tentare di affondare il colpo per portare Vogliacco alla corte del tecnico Giampaolo.

Intanto, la squadra continua a sudare nel ritiro di Ronzone con un altro doppio allenamento. Al mattino, in particolare, i giocatori hanno lavorato sul campo divisi a gruppi. Come ieri, erano presenti, ormai pienamente ristabiliti, bomber Bonazzoli e il portiere Fulignati.

Prosegue spedita la campagna abbonamenti “Rispondi alla Chiamata”: ieri è stato tagliato il traguardo delle tremila tessere. Per la precisione, ieri sera, alla chiusura dei botteghini, i tifosi grigiorossi che hanno rinnovato il proprio abbonamento anche per la prossima stagione erano 3.100. La fase di prelazione proseguirà fino a domenica 9 agosto, mentre da martedì 11 agosto partirà la vendita libera.

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