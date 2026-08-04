Bresciaingrana, Coldiretti Cremona: “Al lavoro per garantire continuità ad allevatori”

Coldiretti Cremona, di concerto con Coldiretti Brescia, prosegue il proprio impegno per affrontare la grave situazione che ha coinvolto gli allevatori conferenti di Bresciangrana, rimasti improvvisamente senza una destinazione per il latte prodotto.

Fin dalle prime ore successive alla comunicazione dell’interruzione dei ritiri, l’organizzazione si è attivata per individuare soluzioni concrete, coinvolgendo imprese, cooperative e operatori della filiera lattiero-casearia con l’obiettivo di garantire continuità ai conferimenti e tutelare le aziende agricole interessate.

L’attività svolta ha già consentito di individuare una soluzione per tutte le aziende associate a Coldiretti coinvolte dalla vicenda, assicurando la prosecuzione del ritiro del latte e riducendo l’impatto dell’emergenza.

Parallelamente, Coldiretti Cremona sta proseguendo il confronto con tutti i soggetti della filiera per favorire una soluzione anche per le restanti aziende interessate, nella convinzione che una situazione di questa portata richieda responsabilità e collaborazione da parte di tutti.

L’organizzazione continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, mettendo in campo ogni azione utile affinché venga garantita una prospettiva concreta a tutte le imprese coinvolte.

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