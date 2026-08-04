Grande caldo, Cremona tra le più calde della Lombardia: si sfiorano i 40 gradi

Non c’è un momento di respiro con il grande caldo che continua a tenere l’Italia nella sua morsa, fatta di temperature roventi e notti tropicali: la penisola è ormai entrata nella quarta ondata di calore dell’estate e vi resterà ancora per diversi giorni. Il mese di agosto si apre infatti all’insegna di una calura di matrice africana.

Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute ha segnato un fine settimana da record: su 27 città monitorate, i 19 bollini rossi di sabato 1° agosto, sono diventati 23 nella giornata di domenica.

Sul portale di Arpa Lombardia, Cremona risulta tra le città più calde della regione con i suoi 39° a Spinadesco insieme a Mantova e Brescia, 40 invece la massima a Milano.

Scatta dunque l’allerta massima di livello 3 da Nord a Sud, segnale di possibili rischi per la salute non solo delle fasce più fragili della popolazione, ma per tutti.

Una tregua, però, si profila all’orizzonte: come riporta 3Bmeteo, dopo metà settimana l’anticiclone comincerà a perdere colpi sul suo bordo settentrionale, complice la discesa di un impulso di aria più fresca di matrice nordatlantica. Questo impulso accompagnerà una perturbazione capace di portare forti temporali sull’Europa centrale e, con ogni probabilità, anche su parte dell’Italia.

Al momento, precisa 3Bmeteo, il settore più coinvolto da temporali e rinfrescate sembra essere il Nord, nella fascia oraria compresa tra la serata-notte di venerdì e la giornata di sabato 8 agosto.

Il peggioramento seguirà dinamiche già note per questo tipo di passaggi: il fronte porterà dapprima forti temporali sulle Alpi e le Prealpi, per poi scendere verso la Pianura Padana e interessare anche questa con fenomeni intensi.

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