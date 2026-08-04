Cremonese, finora buone indicazioni da parte del gruppo dei più giovani

Subito dopo la retrocessione, la Cremonese aveva detto che per questa nuova stagione sarebbe ripartita con un nuovo progetto, poi sposato in pieno dal tecnico Marco Giampaolo. In vista del prossimo campionato di Serie B, la rosa che sta nascendo, per volere della società, è composta da un mix di elementi esperti e tanti giovani, in molti cresciuti nel settore giovanile grigiorosso. Nelle tre amichevoli disputate finora (contro Giana, Cittadella e Lumezzane), sono arrivate buone indicazioni da tanti giovani che da qualche settimana stanno lavorando agli ordini di Giampaolo e del suo staff.

E’ piaciuto molto, ad esempio, il portiere Agazzi, che ha trovato molto spazio nei test considerata anche l’assenza di Fulignati. Il 21enne portiere nato ad Asola, prodotto del vivaio della Cremo, ha tratto grande giovamento dalle ultime stagioni trascorse in prestito all’Alcione e ha trasmesso grande sicurezza nelle tre amichevoli disputate, sia tra i pali che in fase di impostazione dal basso dell’azione, senza mai andare in affanno quando pressato dagli avversari.

Ha dimostrato di possedere grandi qualità e duttilità il centrocampista Berti, primo acquisto di questa nuova stagione, arrivato dal Cesena e già nel giro della Nazionale Under 21. Giampaolo nel suo 4-2-3-1 ha impiegato Berti alto sulla sinistra oppure in posizione più centrale, alle spalle della prima punta. Il giocatore ha dimostrato di avere ottime doti a livello tecnico e di essere bravo negli inserimenti e nel dialogo con i compagni, giocando quasi sempre la palla di prima.

In attacco, finora si è sempre comportato bene Stuckler, rientrato dopo due anni trascorsi in prestito in Serie C, prima alla Giana e poi al Vicenza. Il 21enne attaccante ha segnato su rigore alla prima uscita e nelle altre due partite disputate è comunque sempre riuscito a rendersi pericoloso. A volte gli è mancata un po’ di lucidità sottoporta, ma in questo periodo si tratta di una cosa normale, considerati i carichi di lavoro molto pesanti.

Ha stupito tutti Lottici Tessadri, che Giampaolo aveva già fatto esordire tra i professionisti in Serie A nella scorsa stagione. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Cremonese ha grande personalità e ha sempre dialogato bene con i compagni di reparto più esperti. In più, nel match d’esordio contro la Giana ha anche confezionato un gran gol.

Infine, merita di essere citato anche il brasiliano Fellipe Jack, che accanto a compagni di reparto esperti come Bianchetti oppure Luperto può solamente crescere. Insomma, la rosa è in costruzione e c’è ancora un mese di mercato, ma finora il gruppo dei più giovani sui quali la Cremonese ha deciso di puntare stanno fornendo ottime indicazioni.

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