Caldo record fino a giovedì, poi arriveranno i primi temporali nel weekend

L’Italia è nel pieno del picco delle temperature, molte le città da bollino rosso in questi giorni, con la provincia di Cremona che tra domenica e lunedì ha sfiorato i 40°. Quest’estate si sta dimostrando davvero rovente e da giugno tiene tutti nella sua morsa, salvo brevi ed effimere pause.

Una tregua, seppur minima, è però in arrivo, ma solo nel fine settimana, come racconta Daniele Berlusconi di 3BMeteo: “E’ ancora una settimana estremamente calda, anzi rovente, dal punto di vista delle temperature sulla Lombardia e in particolare sulla provincia di Cremona, con massime che toccheranno i 38-39 gradi almeno fino a giovedì. Temperature sempre molto elevate, con tanta afa e umidità anche di notte, dato che le minime non scendono sotto i 25 gradi. Un primo spiraglio di cambiamento, con una prima diminuzione delle temperature, arriverà tra venerdì e il weekend: non sarà una vera e propria rinfrescata, perché le temperature resteranno comunque su valori elevati, intorno ai 35 gradi, ma perderemo 3-4 gradi, con la possibilità di qualche temporale, soprattutto tra venerdì sera e venerdì notte”.

La paura per molti, soprattutto nella provincia di Cremona, è che temporali e grandine possano tornare a fare danni, spiega Berlusconi: “In questi contesti così caldi e umidi, anche il temporale di calore può sempre risultare intenso. Al momento non è ancora ben chiara l’evoluzione dei temporali di venerdì: potrebbero restare confinati alle zone alte o prealpine, oppure interessare anche le zone pianeggianti intorno al Po, quindi anche l’area di Cremona. Il rischio di fenomeni intensi, in ogni caso, resta sempre presente in questa situazione, e andrà monitorato giorno dopo giorno con l’avvicinarsi dell’evento, per capire quali saranno le zone più colpite e dove si registreranno i fenomeni più intensi”.

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