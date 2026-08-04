EXTRADIVARI: il Museo del Violino lancia la nuova newsletter ufficiale

“Dietro un violino si nascondono mille storie”. Parte da qui EXTRADIVARI, la nuova newsletter del Museo del Violino di Cremona lanciata ufficialmente con un editoriale del Conservatore Riccardo Angeloni.

“EXTRADIVARI vuole essere uno spazio in cui il Museo del Violino porta avanti la sua missione”, dichiara Angeloni. “Più di una newsletter, un universo editoriale in cui discutere di liuteria, dei suoi capolavori, dei suoi protagonisti di ieri e di oggi, ma anche di musica, scienza, cultura e società. Uno spazio dove condividere racconti e pensieri arricchiti da video, immagini e consigli di lettura”.

E il primo lancio lo conferma: interventi testuali ma anche link a video e suggerimenti per chi vuole approfondire.

Oltre al racconto del capolavoro assoluto delle collezioni, lo Stradivari 1715 Cremonese, intervengono Roberto Codazzi, Direttore Artistico di STRADIVARIfestival, che presenta l’artista residente della rassegna, l’istrionico Sergej Krylov, e il suo rapporto con la città del violino. Partendo dall’interpretazione di Edoardo Zosi sul Cremonese, Silvia Borghese presenta la sua rassegna da Capo a Coda, e porta a scoprire l’estetica e il linguaggio di Eugène Ysaÿe. Marco Fornasari traghetta invece nella dimensione sociale del Museo, presentando uno spazio dedicato ai servizi educativi e alle relazioni che prende il nome dall’antico quartiere dei liutai cremonesi: l’Isola.

© Riproduzione riservata