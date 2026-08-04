Furto all’alba alla Canottieri Baldesio: fermato 28enne mentre beveva gin al bar

Ha svuotato il bar (e la cassa) di una società canottieri di Cremona, facendosi trovare seduto al bar mentre beveva del gin: a finire nei guai è stato un un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, denunciato per furto dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Cremona.

L’episodio risale alle prime ore del mattino del 4 agosto. Intorno alle 05.10, un’addetta alle pulizie, che ha sorpreso un uomo seduto nei tavolini del chiosco-bar del circolo mentre consumava un bicchiere di gin e aveva con sé una busta.

Immediatamente è scattata l’allerta al 112. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso l’autore del reato nei pressi dell’uscita della struttura. Lo hanno fermato ed identificato: si trattava di un personaggio già noto alle forze dell’ordine.

Aveva con sé la busta che conteneva diverse bevande, ovvero varie lattine e una bottiglia di gin, e alcuni euro in moneta. E i successivi accertamenti hanno confermato che l’uomo si era introdotto poco prima nel chiosco-bar del circolo, impossessandosi del denaro e delle bevande. La refurtiva, interamente recuperata e ancora integra, è stata subito restituita all’avente diritto.

Per l’autore del colpo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato. Per la ricostruzione della dinamica si è rivelata utile anche la presenza dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona.

Il 28enne già nel pomeriggio di domenica 26 luglio era stato denunciato sempre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona per tentato furto ai danni di due veicoli commerciali parcheggiati in via Flaminia, dove aveva sfondato i finestrini com una pietra. Una pattuglia della Radiomobile lo aveva sorpreso nel momento in cui cercava di sfondare il vetro. Il 28enne aveva tentato di nascondersi dietro il veicolo, ma era stato bloccato dai militari e denunciato per tentato furto.

Invece il 27 luglio, intorno alle 23.30, una pattuglia della Radiomobile lo aveva intercettato alla guida di un’automobile mentre transitava lungo via Berenzi ed il mezzo risultava rubato alcune ore prima. Quindi, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di ricettazione.

© Riproduzione riservata