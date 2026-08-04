Cremonese, Baschirotto sul suo profilo Instagram: “Di nuovo in pista!”

Sono passati esattamente tre mesi dal giorno dell’infortunio di Federico Baschirotto. Era il 4 maggio quando il difensore uscì dal campo dopo solo 21 minuti nel match contro la Lazio disputato allo Zini.

Baschirotto, che nelle precedenti stagioni aveva stabilito dei veri e propri record per il fatto di non aver mai saltato una partita, quel giorno si è dovuto fermare a causa di una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale, che lo ha poi costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema. Un’operazione, eseguita dall’équipe del professor Lasse Lempainen, che era perfettamente riuscita.

Dallo scorso maggio, quindi, il calciatore ha iniziato un lungo iter riabilitativo. E, stando almeno alle fotografie che lo stesso Baschirotto ha pubblicato sul suo profilo Instagram, tutto lascia pensare che il giorno del rientro sia vicino.

Il roccioso centrale difensivo, infatti, sui social ha postato alcune sue foto mentre si allena da solo con un pallone su un campo da calcio. “Back on track!” ha scritto accanto alle immagini, che tradotto in italiano significa: “Di nuovo in pista!”.

Il giocatore ha saltato tutto il periodo del pre-ritiro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e del ritiro in altura a Ronzone e dovrebbe tornare a Cremona nei prossimi giorni, quando la squadra rientrerà dalla località del Trentino. E’ risaputo che Baschirotto ha espresso la volontà di voler proseguire a giocare in Serie A. Dunque la sua strada e quella della Cremonese sembrano destinate a separarsi. Prima però deve arrivare l’offerta giusta, non solo per il giocatore, ma anche per la società grigiorossa, che lascerà partire Baschirotto solamente in cambio di un’adeguata contropartita economica.

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