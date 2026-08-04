Migliaia di persone alla Basilica di Sant’Ambrogio per l’ultimo saluto a Franco Baresi

Folla di tifosi e non solo e tante lacrime per il funerale di Franco Baresi, scomparso venerdì scorso all’età di 66 anni. La cerimonia funebre si è tenuta nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Tra lo sventolio di bandiere rossonere, sono stati intonati cori per lo storico capitano rossonero, accompagnati dagli applausi delle migliaia di persone presenti. Il feretro era adornato con rose bianche e rosse.

Presenti tanti ex giocatori del Milan come Mauro Tassotti, Alberico Evani, Filippo Galli, Nevio Scala, Angelo Colombo, Marco Simone e Riccardo Montolivo. Ovazione per Paolo Maldini e Marco Van Basten all’ingresso della Basilica.

“Nei Vangeli è esplicita la predilezione di Gesù per i piccoli, per chi è Piscinin, come veniva affettuosamente chiamato Franco Baresi. Nei piccoli Gesù vede le qualità del Regno: è indubbia la predilezione di Gesù per Franco Baresi. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli”. Così monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambrogio, nell’omelia per i funerali di Baresi. E’ stata ricordata e sottolineata anche la profonda fede cattolica, che il capitano del Milan non ha mai nascosto.

La prima lettura della funzione è stata affidata all’ex giocatore dell’Inter Beppe Bergomi. Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietropaolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani hanno portato il feretro di Franco Baresi fuori dalla Basilica di Sant’Ambrogio al termine del funerale. Un lungo applauso, qualche istante di raccoglimento, poi sciarpe rossonere alzate al cielo e cori del popolo rossonero per dare l’ultimo saluto a Franco Baresi. Un omaggio al grande campione scomparso da parte di migliaia di tifosi presenti.

Nel sagrato della Basilica di Sant’Ambrogio sono state deposte tante corone di fiori per rendere omaggio al campione rossonero: dalla Fifa, dal presidente Infantino, da Shevchenko, Sebastiano Rossi, da Real Madrid, Inter e Roma, da Comune di Milano e Regione Lombardia. Una giornata di grande commozione per il mondo del calcio e di tutto lo sport in generale.

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