Oltre undici serate di eventi: Arci Festa chiude un’edizione da ricordare

È un’edizione da ricordare la 31ª dell’Arci Festa conclusa lunedì al Parco Didattico Scout di Cremona, capace di coinvolgere volontari, ospiti e pubblico, con undici serate di cultura, musica e gastronomia.

Organizzata da Arci Cremona in collaborazione con il Comune nell’area verde di via Lungo Po Europa, è un appuntamento estivo tra i più seguiti in particolare dai giovani, che hanno mostrato di apprezzare il format: cucine aperte con piatti tipici del territorio e anche ricette dal mondo, seguendo la sostenibilità ambientale; stand di diverse associazioni, poi laboratori per i più piccoli, incontri e concerti con diversi stili fra voci indipendenti e progetti collettivi. Sempre applaudita la trazionale performance cover Festivalbar.

“Resta” è il tema declinato attraverso i diversi talk che hanno affrontato l’attualità trattando di comunità energetiche, disuguaglianze sociali, guerra e ricerca della pace. Tra i fumettisti coinvolti da Arcicomics, spicca Maicol & Mirco protagonista sia di un incontro sia di una mostra allestita nei pressi della libreria. Momenti di divertimento e riflessione con un denominatore comune: l’impegno ad una partecipazione attiva.

© Riproduzione riservata