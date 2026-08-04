Lettere
Tragedia a Stagno Lombardo: il Psi esprime cordoglio e chiede stop al lavoro con il caldo estremo
da Psi Cremona Sez. Mario Coppetti
Il Partito Socialista Italiano di Cremona esprime profondo dolore per la morte del giovane operaio di 19 anni, deceduto a Stagno Lombardo a causa di un malore mentre lavorava nei campi con temperature vicine ai 40 gradi.
Quanto accaduto è una tragedia inaccettabile, la tutela della salute e della vita di chi lavora deve venire prima di qualsiasi cosa.
Il Psi chiede alle istituzioni lo stop ai lavori nelle ore più calde durante le allerte meteo, maggiori controlli sul rispetto delle norme di sicurezza garantendo acqua potabile, zone d’ombra e pause adeguate nei campi, oltre che l’uso, se necessario, della cassa Integrazione per eventi climatici estremi.
Chiediamo quindi che venga fatta piena luce sull’accaduto.
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