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Cronaca

Airone vaga in centro a Cremona: l’inusuale avvistamento

La foto è stata scattata nel pomeriggio di martedì in via Grado a Cremona

La foto scattata dalla nostra lettrice Marika
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Inusuale avvistamento nel centro di Cremona: una nostra lettrice, la signora Marika, segnala di aver visto e scattato la foto a quello che ha tutta l’aria di essere un airone guardabuoi. Lo scatto nel pomeriggio di martedì 4 agosto, in via Grado.

Non è certo una novità che un airone si aggiri nel territorio cremonese, ma è sicuramente più singolare avvistarlo in una via cittadina. Probabilmente perso – e quanto pare anche un po’ sofferente – l’esemplare è riconoscibile per la cresta gialla. Rispetto all’airone cinerino, il guardabuoi ha dimensioni più contenute (altezza dai 30 fino a un massimo di 50 centimetri, peso intorno ai 400-500 grammi).

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