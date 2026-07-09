Daino salvato nella rotonda della tangenziale di Cremona: è una femmina adulta

Una nuova storia a lieto fine grazie alla Polizia Provinciale di Cremona. Il salvataggio di un daino, un’esemplare femmina e adulta, avvenuto in città a Cremona.

La prima segnalazione è giunta lunedì, in tarda serata. Una signora ha riferito di aver visto un grosso animale nei pressi della rotonda della tangenziale di via Mantova. Il primo intervento degli agenti, durato all’incirca tra mezzanotte e le 2:00, non ha tuttavia dato esito.

L’indomani un nuova chiamata, che segnalava un altro avvistamento nello stesso luogo, ha portato invece al recupero dell’animale. Grazie anche al prezioso aiuto della Polizia Locale, gli agenti sono letteralmente entrati nel boschetto che occupa il centro del grande rondò, e lì sono riusciti a portare in salvo il daino.

Ora si trovo al CRAS (centro recupero animali selvatici) di Loghino Bosco, nel mantovano, dove verrà anche sottoposto a delle visite, in particolare da parte del veterinario specializzato nella cura degli animali selvatici. Sarà sua premura verificare la presenza di eventuali ferite pregresse.

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