Ultime News

5 Ago 2026 “Ode alla Vita” emoziona il pubblico al Cambonino: teatro, poesia e sorrisi sotto le stelle
5 Ago 2026 Cremo, la trattativa per Vogliacco nella fase decisiva: Giampaolo sogna il jolly difensivo
5 Ago 2026 Festa dell’Assunta, a rischio la processione fluviale sul Po
5 Ago 2026 Saluti, Coldiretti e Federconsumatori insieme per la prevenzione a tavola
5 Ago 2026 Ponte sul Morbasco, sopralluogo in vista dell’avvio ai lavori di recupero
Cremonese

Cremo, la trattativa per Vogliacco nella fase decisiva: Giampaolo sogna il jolly difensivo

Il ds Botturi vicino a chiudere per il difensore del Genoa che, a meno di sorprese dell'ultima ora, vestirà i colori grigiorossi. Intanto a Ronzone attività di gruppo

Vogliacco in occasione del suo approdo al Parma
Fill-1

Leggi anche:

Cremonese in campo questa mattina a Ronzone per una seduta singola di lavoro in quello che è il penultimo giorno del ritiro in Val di Non. I grigiorossi hanno svolto un allenamento con sfide a gruppi e partitella finale. Sul fronte mercato il Ds Botturi dovrebbe essere alle battute finali della trattativa legata al difensore Alessandro Vogliacco che, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe rinforzare la retroguardia grigiorossa. Difensore classe 1998 di proprietà del Genoa, rappresenta il profilo adatto e chiesto da mister Marco Giampaolo: un giocatore moderno, capace di ricoprire più ruoli e proprio per questo considerato un vero e proprio tutto fare da inserire nello scacchiere grigiorosso sia come centrale che da esterno.

Mercato e allenamento a parte, la rosa che sta prendendo parte al ritiro di Ronzone ha poi scelto di dedicare il pomeriggio di riposo ad un’iniziativa condivisa per rafforzare lo spirito di gruppo. La squadra si è recata nell’incantevole borgo di Coredo per un’attività di team building all’aperto, cimentandosi in un’escape adventure immersiva. Smartphone alla mano, tra coinvolgenti video-racconti e indizi nascosti, i grigiorossi, aiutandosi l’un l’altro, hanno superato prove e rompicapi fino a risolvere l’enigma conclusivo.

Un momento dell’attività di gruppo

 

Domani la squadra svolgerà, alle ore 9.30 e alle ore 17, le ultime due sedute di lavoro in altura. Venerdì i ragazzi di mister Giampaolo sfideranno l’Hellas Verona in una gara amichevole a porte chiuse a Castelnuovo del Garda.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...