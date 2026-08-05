Cremo, la trattativa per Vogliacco nella fase decisiva: Giampaolo sogna il jolly difensivo

Cremonese in campo questa mattina a Ronzone per una seduta singola di lavoro in quello che è il penultimo giorno del ritiro in Val di Non. I grigiorossi hanno svolto un allenamento con sfide a gruppi e partitella finale. Sul fronte mercato il Ds Botturi dovrebbe essere alle battute finali della trattativa legata al difensore Alessandro Vogliacco che, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe rinforzare la retroguardia grigiorossa. Difensore classe 1998 di proprietà del Genoa, rappresenta il profilo adatto e chiesto da mister Marco Giampaolo: un giocatore moderno, capace di ricoprire più ruoli e proprio per questo considerato un vero e proprio tutto fare da inserire nello scacchiere grigiorosso sia come centrale che da esterno.

Mercato e allenamento a parte, la rosa che sta prendendo parte al ritiro di Ronzone ha poi scelto di dedicare il pomeriggio di riposo ad un’iniziativa condivisa per rafforzare lo spirito di gruppo. La squadra si è recata nell’incantevole borgo di Coredo per un’attività di team building all’aperto, cimentandosi in un’escape adventure immersiva. Smartphone alla mano, tra coinvolgenti video-racconti e indizi nascosti, i grigiorossi, aiutandosi l’un l’altro, hanno superato prove e rompicapi fino a risolvere l’enigma conclusivo.

Domani la squadra svolgerà, alle ore 9.30 e alle ore 17, le ultime due sedute di lavoro in altura. Venerdì i ragazzi di mister Giampaolo sfideranno l’Hellas Verona in una gara amichevole a porte chiuse a Castelnuovo del Garda.

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