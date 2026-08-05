Ultimi allenamenti a Ronzone, la Cremonese lavora sodo in vista della nuova stagione

Penultimo giorno di ritiro in altura a Ronzone per la Cremonese. I grigiorossi stanno lavorando da ormai tre settimane e mezzo. Dopo il raduno dello scorso 14 luglio, infatti, per una decina di giorni (fino a venerdì 24 luglio) la squadra ha sudato per il pre-ritiro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Da domenica 26 luglio, invece, Bianchetti e compagni stanno faticando al Campo Sportivo di Ronzone.

In questo periodo sono state disputate anche tre partite amichevoli. La prima al “Soldi” di Cremona contro la Giana, con i grigiorossi che hanno vinto nettamente con il risultato di 4-0. Gli altri due test, invece, sono andati in scena a Ronzone e si sono conclusi tutti e due con un pareggio: prima l’1-1 contro il Cittadella, poi lo 0-0 contro il Lumezzane.

Durante tutto questo periodo, il tecnico Marco Giampaolo ha potuto cercare di trasmettere i suoi principi di gioco a un gruppo che, con il passare dei giorni, ha subito anche dei cambiamenti. Basandosi sulle valutazioni del tecnico, il direttore sportivo Christian Botturi ha rinforzato il gruppo con acquisti di mercato mirati, mentre altri elementi hanno seguito il percorso inverso, con parecchie uscite in prestito o a titolo definitivo.

Il lavoro chiaramente continua. Con il calciomercato aperto ancora praticamente per un mese, saranno altri i movimenti in entrata e in uscita che verranno effettuati, fino ad arrivare alla rosa definitiva che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B.

Il primo impegno ufficiale, tra l’altro, si avvicina. Lunedì 17 agosto alle ore 20:45 allo Zini i grigiorossi sfideranno la Sampdoria in Coppa Italia. Ovviamente la Cremonese ci tiene a farsi trovare pronta per l’appuntamento. In questo senso sia a Cremona che a Ronzone tutta la squadra ha lavorato sodo e l’impressione è quella che stia nascendo un bel gruppo, non solo in campo ma anche fuori.

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