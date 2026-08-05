Luca Argentero lascia “DOC-nelle tue mani”. La storia del dottor Piccioni potrebbe fermarsi qui

Svolta nel cast della serie TV Doc-Nelle tue mani: l’attore protagonista Luca Argentero lascia la produzione dello show. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati annuncia un passaggio di testimone nella quinta stagione dell’amatissima serie.

Quella che andrà in onda su Rai1 il prossimo autunno sarà dunque la quarta e ultima stagione del medical drama con che vedrà come protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, il ruolo che l’ha consacrato in TV. Una storia, quella di Andrea Fanti, ispirata alle vere vicende di vita del cremonese Pierdante Piccioni, ex-primario vittima di un incidente stradale che gli ha cancellò dodici anni di memoria (clicca qui per la sua intervista nel podcast infraROSSI).

Lo stop dell’attore torinese è stato, dichiara sempre Maria Pia Ammirati, “una scelta ventilata già da tempo”, ma, si sa, l’addio di un protagonista non significa necessariamente la fine di una storia. La direttrice di Rai Fiction annuncia infatti grandi novità narrative: le prossime stagioni vedranno l’ingresso di una linea crime più marcata, dove misteri e indagini si intrecceranno alla discussione di temi attuali come la crisi della sanità pubblica, senza mai rinunciare all’umanità che ha sempre caratterizzato la serie TV.

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