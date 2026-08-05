Omicidio di Vescovato, fissato l’interrogatorio del presunto assassino

È fissato per giovedì l’interrogatorio di garanzia di Mattia Miraglia, il 32enne cremonese arrestato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio dopo la notte di sangue tra Cremona e Vescovato. Vittima Nurian Dalipaj, 24enne albanese, ucciso con una coltellata alla gola. Ferito gravemente il fratello, colpito da un fendente all’addome. Miraglia, ricoverato in ospedale, in giornata verrà trasferito nel carcere di Cremona.

Proseguono intanto le indagini da parte degli investigatori, che stanno approfondendo i dettagli relativi alla dinamica dei fatti. I Carabinieri del Nucleo Scientifico stanno analizzando le tracce di sangue, l’arma del delitto e le auto utilizzate per gli spostamenti dalle persone coinvolte.

La vicenda risale alla notte tra domenica e lunedì. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato in un bar di Cremona, dove Miraglia avrebbe avuto un violento diverbio con il 24enne, dopo averlo visto in compagnia della sua ex fidanzata.

In seguito alla colluttazione, il 32enne era rientrato nella propria abitazione di Vescovato. Poco dopo Dalipaj si sarebbe presentato sotto casa sua insieme ai due fratelli. A quel punto la situazione sarebbe degenerata: Miraglia, armato di un coltello da cucina, avrebbe colpito i giovani, uccidendo Nurian e ferendo gravemente il fratello ventenne, tuttora ricoverato.

Secondo alcune testimonianze, tuttavia, non si sarebbe trattato del primo scontro tra i due. Ma sugli eventuali precedenti si dovrà ancora fare luce.

© Riproduzione riservata