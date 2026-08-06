Intelligenza artificiale: in Comune inizia il percorso di regolamentazione

Anche il Comune di Cremona si prepara a regolamentare l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale all’interno dell’ente. È stato infatti avviato il percorso per la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che avrà il compito di valutare opportunità, rischi e modalità di utilizzo delle nuove tecnologie, nel rispetto delle normative nazionali ed europee, stamattina l’approvazione in giunta, a parlarne il vicesindaco Francesca Romagnoli: “L’intelligenza artificiale è ormai presente in molti strumenti che utilizziamo ogni giorno. Per questo vogliamo fornire ai dipendenti indicazioni chiare su cosa fare e cosa non fare, monitorando gli effetti e le applicazioni di queste tecnologie.”

Il gruppo è già al lavoro in modo informale, ma nei prossimi mesi verrà ufficializzato.

“Non ci sono ancora date precise. Stiamo formalizzando un percorso che in realtà è già iniziato e che nasce dall’esperienza maturata negli ultimi anni con strumenti in continua evoluzione.”

Per il momento non sono previste nuove assunzioni di specialisti, mentre proseguirà la formazione del personale. “Continueremo a formare i nostri dipendenti sulle normative informatiche e sulle innovazioni tecnologiche. È un percorso già avviato, a cui oggi vogliamo dare una veste più ufficiale.”

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