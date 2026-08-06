Vogliacco: visite mediche ok, ora manca solo l’ufficialità della Cremonese

Dovrebbe arrivare oggi l’ufficialità per il trasferimento di Alessandro Vogliacco dal Genoa alla Cremonese. Il difensore, che da tempo era monitorato dal direttore sportivo Christian Botturi, ieri pomeriggio ha sostenuto le visite mediche di rito, subito dopo il rientro dalla tournée in Inghilterra con la squadra allenata da De Rossi. Siamo quindi ormai in fase di chiusura della trattativa. Marco Giampaolo avrà molto presto il terzino destro duttile, in grado di agire anche da centrale difensivo, di cui aveva bisogno. Manca in pratica soltanto l’annuncio ufficiale della Cremonese, che a questo punto è atteso nelle prossime ore.

Intanto, la squadra grigiorossa saluta le montagne di Ronzone. Ultime sedute di lavoro nel ritiro in Trentino per il gruppo agli ordini di mister Giampaolo e del suo staff. Oggi sono in programma gli ultimi due allenamenti in Val di Non, il primo alle ore 9:30 e il secondo alle ore 17.

Domani, venerdì 7 agosto, la Cremo rientrerà a Cremona, facendo prima tappa a Castelnuovo del Garda, dove andrà in scena un’amichevole a porte chiuse contro il Verona. La partita verrà disputata alle ore 16:30 sul campo da gioco dello Sporting Center “Paradiso”.

Si tratterà a tutti gli effetti di un antipasto del prossimo campionato di Serie B. In campo si affronteranno due squadre appena retrocesse dalla Serie A, accomunate dalla voglia di tentare la risalita. Complessivamente, per la squadra di Marco Giampaolo si tratterà del quarto test stagionale, dopo quelli contro Giana, Cittadella e Lumezzane. Finora i grigiorossi hanno sempre fronteggiato avversarie di Serie C, stavolta l’asticella della difficoltà si alzerà decisamente, l’Hellas come detto non è solo una compagine di Serie B, ma sta anche allestendo una rosa che possa puntare alle posizioni di vertice. Insomma, per la Cremonese di Giampaolo si tratterà di un’ottima verifica.

Nel frattempo viaggia spedita verso il traguardo delle 4.000 tessere la campagna abbonamenti grigiorossa “Rispondi alla Chiamata” (il dato ufficiale, aggiornato a ieri sera, parla di 3.792 abbonamenti rinnovati).

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