Calciomercato, sondaggio della Cremonese per Alessandro Vogliacco del Genoa

La Cremonese rimane sempre vigile sul fronte calciomercato. Mentre la squadra si allena nel ritiro di Ronzone agli ordini del tecnico Marco Giampaolo, il direttore sportivo Christian Botturi studia le prossime mosse, in base anche alle indicazioni che verranno fornite dalle future amichevoli, a partire da quella in programma domani contro il Cittadella.

Come noto, tra i ruoli individuati dalla società che necessitano di un intervento c’è quello del terzino destro, per fornire all’allenatore un’alternativa a Tommaso Barbieri. In questo senso, nelle ultime ore è stato associato alla Cremonese il nome di Alessandro Vogliacco. Si tratta di un giocatore molto duttile, una caratteristica che i grigiorossi starebbero ricercando, perché in grado di giocare sia come centrale difensivo che come esterno basso di destra.

Vogliacco ha 27 anni ed è di proprietà del Genoa, ma ha trascorso la scorsa stagione in prestito al PAOK Salonicco, in Grecia, giocando anche in Europa League. Stando a quanto hanno riportato i media genovesi, in mattinata la Cremonese avrebbe effettuato un sondaggio per Vogliacco, il cui contratto scadrà a giugno 2027, destinato a lasciare il Genoa per stessa ammissione del tecnico Daniele De Rossi, che vorrebbe puntare su un profilo più giovane.

© Riproduzione riservata