Altri 2 alunni positivi e tre classi in quarantena all’Istituto Einaudi di Cremona: la conferma arriva da Ats Valpadana. Dunque la scuola conta ora tre studenti positivi al Covid19: uno in una classe, due in un’altra. Ma per gli alunni di una ulteriore terza classe è stato disposto il tampone di screening, perchè vi è stato un possibile contatto con uno degli altri tre casi positivi.

La scorsa settimana si era saputo del primo contagio con i 14 ragazzi a casa, ora l’evoluzione a catena. Tutti questi studenti attualmente seguono la didattica a distanza da casa.

Il dirigente scolastico Nicoletta Ferrari, interpellata in attesa degli esiti, si è detta tranquilla: “La scuola è il luogo più sicuro – ci racconta – perchè al suo interno le regole vengono rispettate, e non è escluso che le occasioni di contagio siano avvenute al di fuori”, prosegue Ferrari, “la speranza è che ora con il nuovo Dpcm queste occasioni possano essere evitate”. E ringrazia Ats per la collaborazione: “Un’interfaccia quotidiana con il mondo della scuola, che snellisce e aiuta a mettere in pratica procedure altrimenti complicate”.