Purtroppo i soccorsi, seppur tempestivi, non sono serviti a salvare la vita a Michael Piloni, un 22enne rimasto coinvolto in un tremendo schianto tra una Lancia Y e un pullman. L’incidente è accaduto ieri sera in via Roma a Pianengo. I due mezzi si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Il ragazzo, solo a bordo della sua auto, era l’unico ferito. Illeso il conducente del pullman, in quel momento senza passeggeri. La vittima, che abitava a Pianengo, era diretta in paese. Sul posto la polizia stradale di Crema, oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i successivi rilievi.