Questa notte si spostano le lancette degli orologi. Il cambio è previsto alle ore 3 e l’orario andrà impostato alle ore 2. Si dormirà quindi un’ora in più. Dopo sette mesi di ora legale, torna l’ora solare, con tutti i suoi effetti. Non a caso negli ultimi anni molti paesi membri dell’Unione europea, in particolare quelli scandinavi, hanno acceso la discussione sul mantenimento dell’orario unico.

Tra le motivazioni principali ci sono l’alterazione del sonno-veglia dei cittadini e il risparmio energetico. Si tratta di un orario “naturale” basato sulla posizione proprio del Sole rispetto alla Terra che durerà fino all’ultima settimana di marzo, quando poi ritornerà l’ora legale. Questa alternanza di ore ha vantaggi e svantaggi: secondo una stima di Terna, azienda proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, nei sette mesi di ora legale del 2024 c’è stato un risparmio energetico per 340 milioni di kWh, pari al fabbisogno medio annuo di circa 130 famiglie. Numeri che si traducono in oltre 75 milioni di euro risparmiati.

Il dibattito sul cambio dell’ora va avanti dal 2018, quando il Parlamento europeo ha iniziato a chiedere l’abolizione del passaggio stagionale dall’ora solare a quella legale alla Commissione europea. La direttiva passata dal Parlamento, però, non ha più avuto seguito.

