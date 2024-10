Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e con una multa per ubriachezza ad un uomo di 47 anni, pregiudicato, già ritenuto responsabile di fatti analoghi, un doppio intervento effettuato in piazza Risorgimento e in via Ghinaglia.

Ieri pomeriggio i carabinieri si sono portati in piazza Risorgimento in quanto era stato segnalato un uomo che, visibilmente ubriaco, urlava, infastidiva i clienti dei locali e creava problemi. I militari lo hanno subito individuato nei pressi delle casse dove era stato fermato dai dipendenti del negozio, prima che potesse entrare, perché aveva atteggiamenti aggressivi e minacciosi.

L’uomo, molto nervoso, è stato identificato e allontanato, ma poco dopo si è presentato in un altro supermercato di via Ghinaglia e ha iniziato a girare tra le corsie. I militari lo avevano seguito perché già in passato aveva creato problemi anche in quell’esercizio pubblico. L’uomo ha notato dalle vetrate la presenza della pattuglia ed è uscito dal negozio, lasciando prima delle casse della merce che aveva nascosto sotto il suo giubbotto.

E’ stato nuovamente bloccato, ma ha cercato di scappare, iniziando ad inveire e urlare contro i carabinieri, cercando di allontanarsi e ponendosi in maniera minacciosa. Avendo le vie di fuga bloccate, ha afferrato le braccia di un militare per spostarlo e poi ha spinto entrambi i carabinieri. Visto lo stato di ubriachezza e di agitazione, è stato accompagnato in caserma dove ha continuato a tenere un comportamento ostile. Alla fine del pomeriggio è stato denunciato e sanzionato.

