Un panettone al torrone: una delle novità dell’edizione di quest’anno delle celebre kermesse dedicata al dolce cremonese racconta un matrimonio alquanto insolito: il torrone, in questa particolare ricetta, diventa un ingrediente del panettone, cuocendo all’interno del lievitato principe delle feste. Un processo difficile da realizzare per il peso specifico del torrone all’interno dell’impasto e per la problematica della seconda cottura del torrone, evitando che si sciolga all’interno.

Una ricetta che combina, quindi, tecnologia, tradizione e scienza, ideata da Claudio Manini, esperto panificatore cremonese, che ha sostituito i canditi con le mandorle tostate, bilanciando quindi il contenuto di zuccheri e miele già presente nella ricetta classica e ricreando la croccantezza del dolce di Cremona con una granella di torrone sulla glassa. Nasce così il Panettone di Torrone, dall’incontro del torrone artigianale di Cremona con l’azienda Rivoltini Alimentare Dolciaria.