Salute e prevenzione: all'Associazione diabetici incontro con il dottor di Lembo

Mettere a fuoco la verità scientifica oltre i falsi miti: è questo l’obiettivo del convegno informativo organizzato dall’Associazione Diabetici Cremonesi. Un incontro, svoltosi nella sede di Cremona, che ha puntato a fare chiarezza su temi cruciali per il benessere pubblico: colesterolo, trigliceridi e la loro incidenza sul rischio cardiovascolare.

Relatore d’eccezione dell’evento il dottor Sergio Di Lembo, Responsabile del Centro Diabetologico dell’Asst Ospedale di Cremona. “Per quanto riguarda gli stili di vita del paziente diabetico – ha detto Di Lembo – atti allo scopo di limitare, prevenire i problemi cardiovascolari, oltre all’aderenza alla terapia, e alcune terapie indipendentemente dall’abbassamento della glicemia agiscono direttamente sugli organi bersaglio, limitando il rischio cardiovascolare.

Oltre all’uso di questi farmaci è fondamentale uno stile di vita virtuoso. Questo significa praticare attività fisica regolare, bastano semplici passeggiate, e una dieta ricca di fibre e di alimenti non processati, ma anche povera di carboidrati”.

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