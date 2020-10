Opera di pulizia della siepe sulla ciclabile del Maristella, ma non tutto è andato per il verso giusto. I residenti, infatti, se da un lato hanno apprezzato l’intervento per sistemare il tratto, dall’altro lamentano lo stato in cui è stato lasciato. Rami ed erbacce, infatti, una volta recisi, sono stati in molti casi lasciati sul posto. E gli abitanti si chiedono se ironicamente se non fosse stato anche il caso di pulire, una volta terminata la potatura.