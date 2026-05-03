Il Quartetto di Nicole Zuraitis martedì a CremonaJazz

Per la rassegna CremonaJazz l’auditorium del Museo del Violino ospita martedi 5 maggio il concerto di Nicole Zuraitis, voce e pianoforte, accompagnata da Idan Morim chitarra, Sam Weber basso e Dan Pugach alla batteria

Pianista, vocalist, autrice e vincitrice di Grammy, Nicole Zuraitis debutta a CremonaJazz per esprimere “il suo cuore che è grande quanto la sua straordinaria voce” (Jazz Police). È un’artista all’avanguardia che sta ridefinendo il jazz vocale, affermandosi come una delle più importanti interpreti e “prolifiche autrici di canzoni” (Broadway World).

Ha pubblicato cinque album da solista e il suo sesto lavoro, How Love Begins, co-prodotto con l’otto volte vincitore di Grammy Christian McBride, è interamente composto da brani originali e ha vinto il Grammy 2024 come Miglior Album Jazz Vocale

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