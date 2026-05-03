Avviato l'iter per la prima chiesa evangelica cinese a Cremona: sorgerà in via Lucchini

Cremona non solo sempre più multietnica, ma anche multi-confessionale. Il Comune, con una delibera di Giunta, ha avviato l’iter per l’apertura di un nuovo luogo di culto in città, su richiesta dell’Unione Cristiana Evangelica Cinese in Italia, ente presente a livello nazionale con oltre 50 associazioni locali. A Cremona la sede è in via Antiche Fornaci e proprio in questa zona è stata presentata la domanda per l’apertura di una chiesa.

L’immobile in questione si trova in via Lucchini 83-85, dove operano alcune attività commerciali e artigianali, ma sarà necessaria una variante puntuale al Piano dei Servizi del Pgt per effettuare il cambio di destinazione d’uso, oltre ad una modifica del Piano per le attrezzature religiose, con verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione Ambientale). Il Comune prevede infatti che vengano rispettate una serie di norme per luoghi destinati alla preghiera, come avvenuto anche per altre confessioni, ad esempio per il centro culturale islamico in via dei Cipressi. Le ragioni sono sia relative alla sicurezza, sia alla compatibilità con le altre attività in zona.

Poco più di 1300 il numero di cittadini cinesi registrati nei comuni cremonesi (aggiornmento a gennaio 2025), che costituiscono circa il 3% degli stranieri regolari. Poco meno della metà (530) risiedono a Cremona, 138 a Crema. A livello provinciale rappresentano l‘ottava nazionalità straniera residente.

Le confessioni cristiane protestanti tra i cinesi sono ovviamente una minoranza, in uno stato ateo dove il buddismo è la fede organizzata più diffusa; sono comunque riconosciute, insieme al Taoismo, all’Islam e al Cattolicesimo.

La Chiesa Cristiana Evangelica Cinese è particolarmente presente a Roma, dove negli anni Ottanta iniziarono a riunirsi i fedeli, a seguito delle prime significative ondate migratorie di cinesi e si diffuse prima a Livorno e subito dopo a Pisa dove nel 1985 venne celebrato il primo Natale per i cinesi evangelici. Le sedi sono diffuse ormai in tutta Italia, anche nelle vicine Piacenza, Brescia e Mantova.

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