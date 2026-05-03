Domani, lunedì 4 maggio allo Stadio Giovanni Zini in occasione della sfida di Serie A Enilive tra Cremonese e Lazio, sport e salute si incontrano nel segno della prevenzione cardiovascolare.

L’iniziativa “Tifo per il cuore: la prevenzione fa squadra per la salute cardiovascolare”, promossa da U.S. Cremonese in collaborazione con la Cardiologia dell’ASST di Cremona e l’Associazione Davide Astori, trasforma lo stadio in un punto di informazione e screening gratuito anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Diabetici Cremonesi.

Dalle 16.30 alle 18.30, nell’area del Piazzale Luzzara (tra Distinti e Curva Sud), i cittadini potranno accedere liberamente a controlli di pressione arteriosa e colesterolo, indicatori chiave per la prevenzione delle patologie cardiache. Sono 250 i posti disponibili per l’open day.

La squadra della prevenzione sarà composta dai cardiologi Enrico Passamonti, Marco Loffi, Matteo Lombardi, Filippo Quinzani e dalle infermiere Carolina Agazzi, Giulia Cursio, Addolorata Solimeo, Fiorenza Bassani, guidate dalla coordinatrice Alice Madoglio.

“Saremo presenti per incontrare i cittadini, offrire informazioni e fare screening – spiegano i cardiologi dell’Ospedale di Cremona – perché la prevenzione parte da controlli semplici e regolari».

Le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di mortalità nei Paesi occidentali. Agire sui fattori di rischio modificabili – come fumo, ipertensione, sedentarietà e obesità – riduce in modo significativo il rischio di infarto e ictus. Il colesterolo alto, spesso asintomatico, rappresenta uno dei principali nemici: l’LDL favorisce l’aterosclerosi, mentre l’HDL contribuisce a contrastarla.

L’invito è chiaro: cogliere l’occasione per informarsi e fare prevenzione, in un contesto in cui lo sport diventa alleato della salute.

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