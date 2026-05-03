"Vivo più che mai": la storia di Simone Bilardo stasera su CR1

“Il tempo non è infinito, ma il modo in cui scegliamo di abitarlo può renderlo immenso”. Simone Bilardo, imprenditore, atleta, marito innamorato, durante un allenamento in bici cade e, facendo gli accertamenti del caso, scopre di avere due tumori al cervello. E due anni di vita. E la storia di Simone cambia quindi rotta e cambiano le sue prospettive.

Insieme alla moglie Silvia, che per stargli accanto ha lasciato tutto, Simone ha trasformato la diagnosi in un’opportunità di libertà radicale. Hanno scelto il lavoro da remoto e la vita itinerante, attraversando l’Europa a bordo di un camper.

Non è stata una fuga, ma una ricerca: eliminare il superfluo per fare spazio all’essenziale. E oggi è diventato un punto di riferimento per migliaia di persone. Simone Bilardo, che ha scritto il libro “Vivo più mai” con Rizzoli, sarà ospite questa sera (domenica), alle 19:30, a “24minuti” lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta.

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