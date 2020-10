Cremonaoggi

5o nuovi casi covid-positivi in provincia di Cremona, mentre in Lombardia se ne contano 1.687. Continuano ad aumentare i ricoverati, ben 71 in più rispetto a ieri, mentre 4 nuovi pazienti sono finiti in terapia intensiva. Salgono anche i decessi, +6. La provincia più colpita è ancora Milano, dove però si è registrato un calo (dovuto forse al fatto che nel week end si processano meno tamponi) con 814 nuovi positivi- Nelle altre province, Bergamo ha registrato 23 casi, Brescia 39, Como 31, Lecco 36, Lodi 48, Mantova 13, Monza e Brianza 265, Pavia 70, Sondrio 17 e Varese 206.

Sono 9.338 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in diminuzione di 2.376, complice la riduzione di oltre 47mila tamponi (98.864 effettuati nelle ultime 24 ore). Sale al 9,4% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%).