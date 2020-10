Si è riunito questa mattina, martedì 20 ottobre, il Comitato organizzativo comunale (Coc) per fare il punto sulla gestione dell’emergenza sanitaria alla luce del nuovo decreto nazionale e dell’ordinanza regionale che, ricorda il sindaco Gianluca Galimberti, “arriverà a breve e i cui contenuti sono stati annunciati”. “Abbiamo affrontato – ha spiegato Galimberti – i temi più urgenti come i controlli e l’impiego della Polizia Locale, i dispositivi di protezione individuale, il possibile riassetto dei servizi comunali (al momento già in linea con le disposizioni anche in termini di smart working)”. Venerdì 23 ottobre, ci sarà poi un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura e sabato tornerà a riunirsi il Coc con Giunta e dirigenti. “La guardia – ha concluso il sindaco – resta alta e l’appello al rispetto individuale e collettivo dei protocolli è rinnovato e urgente”.