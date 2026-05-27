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Cronaca

Elettra Lamborghini e Malgioglio per i concerti estivi del CremonaDue

di Mauro Maffezzoni

Presentati presso il centro commerciale gli eventi "Color walk" (31 maggio) e "LiveBeats 2026", con due esibizioni live gratuite il 12 e il 19 giugno

Il servizio di CR1
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Estate in arrivo e il Centro Commerciale CremonaDue ha presentato eventi importanti in programma per tutti i cremonesi e non solo. Prima di tutto domenica 31 maggio torna la “Color Walk”, dopi il successo della prima edizione. Una camminata divertente, colorata e coinvolgente, da vivere insieme, tra risate, musica e naturalmente sporcandosi di colori. Partenza fissata per le ore 16:30 e iscrizioni online oppure il giorno dell’evento, a sostegno di Fondazione Occhi Azzurri e delle realtà del territorio.

Ma l’estate del CremonaDue sarà rappresentata anche dai “LiveBeats 2026”, con due grandi concerti gratuiti. Si parte il 12 giugno con Elettra Lamborghini e si prosegue il 19 giugno con Cristiano Malgioglio e Los Locos, in un mix esplosivo di musica, spettacolo e divertimento. I concerti sono gratuiti, ma il proprio posto va prenotato online.

Sergio Compiani, Presidente Associazione Commercianti CremonaDue, ha spiegato: “La Color Walk è una manifestazione finalizzata a raccogliere fondi, principalmente per Fondazione Occhi Azzurri, conosciuta su tutto il nostro territorio, ma anche per altre tantissime associazioni del territorio cremonese. Più alta è la partecipazione alla Color Walk e più alti saranno i fondi che noi potremo distribuire a queste associazioni, mi preme molto sottolineare questo aspetto. Voglio ricordare che noi devolviamo in beneficenza il 100% del ricavato, per cui invito tutti i cremonesi e non solo a partecipare alla nostra Color Walk, perché i soldi ricavati vanno a sostenere delle cause che hanno veramente bisogno di un aiuto da parte di tutti. Inoltre, Elettra Lamborghini, oltre a Cristiano Malgioglio con Los Locos, si esibiranno in due concerti gratuiti, che andranno in scena sul parcheggio del Centro Commerciale, in un’area appositamente attrezzata. I concerti sono in programma il 12 e 19 giugno. Invitiamo tutti a partecipare perché sarà una festa gratuita per tutti, basta soltanto registrarsi per ottenere l’accredito alla partecipazione dell’evento”.

Luigi Ascenzi, Direttore CremonaDue, ha detto: “E’ già arrivato il caldo e siamo pronti per il 31 maggio, quando andrà in scena la Color Walk. Si tratta di una camminata di 3 km dove si gioca con i colori, con tanta musica anni ’70, ’80 e ’90 lungo un percorso studiato per divertirsi in famiglia. Successivamente, arriveranno i LiveBeats per il terzo anno consecutivo. Quest’anno abbiamo ospiti Elettra Lamborghini, i Los Locos con il format ’90 Caliente e ospite speciale Cristiano Malgioglio. Sarà quindi un’estate molto movimentata”.

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