I numeri oscillano di giorno in giorno, ma all’ospedale di Cremona fino a ieri, erano 6 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, su un totale di 123 pazienti in tutta la regione. 16 gli ospedali che stanno accogliendo i pazienti più gravi, sparsi su tutto il territorio: secondo i dati pubblicati dal Corriere della Sera di fonte regionale, il maggior numero di posti letto occupati è al San Gerardo di Monza e ai Civili di Brescia (12 ciascuno). Seguono in ordine decrescente il San Matteo di Pavia con 10, il Policlinico di Milano e l’ospedale di Bergamo con 9; e poi gli ospedali Niguarda e San Carlo e quelli di Busto Arsizio e Varese con 8. Sette i ricoverati a Lecco e altrettanti a Como; 6 a Cremona, all’Humanitas di Rozzano e al Sacco di Milano; 4 a Mantova e 3 a Sondrio.