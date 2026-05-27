Marciapiedi, strade e segnaletica: la mappa degli interventi strada per strada

Il piano asfaltature procede spedito come da programma definito nelle scorse settimane. Infatti, mentre proseguono i lavori in via dell’Annona, e dopo gli interventi nelle vie Zaist, Comizi Agrari e Mantova, in questi giorni gli interventi stanno interessando via del Sale, nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Giordano e via Portinari del Po. Tutto questo ha comportato un investimento di circa 500.000 euro.

Le successive asfaltature verranno fatte sulla tangenziale urbana, in particolare sul cavalcavia di via Brescia in direzione Mantova e in via Seminario sempre in direzione Mantova. Si interverrà poi in via Massarotti (tra via Trebbia e via De Stauris), in via Ghinaglia (tra piazza Risorgimento e via Crema), in via Bergamo (dal sottopasso ferroviario sino al ponte del cavo Baraccona), in via Belcavezzo e in via Palestro (tra via Ugolani Dati e viale Trento e Trieste). Nel complesso queste asfaltature vedranno un ulteriore investimento di oltre 1.260.000 euro su circa 39.000 mq di superfici stradali sistemate che vanno ad aggiungersi alle altre già ultimate.

Parallelamente alle asfaltature, con il supporto di A.E.M. S.p.A. e dei tecnici comunali, dal mese di marzo 2026 sono in corso interventi legati alla sicurezza stradale. In particolare, per la segnaletica orizzontale sono da segnalare: rifacimento di circa 380 stalli riservati ai disabili, sparsi per tutta la città, che necessitavano di una manutenzione come verificato nel corso dei sopralluoghi effettuati; sistemazione di strisce, zebrature e attraversamenti pedonali in diverse vie, tra le quali via Sesto, via Brescia, via del Giordano, via Novati, via Giuseppina (fronte ospedale), via Castelleone, via Chiara Novella, via Garibotti e via S. Cristina; rifacimento della pista ciclabile e dei parcheggi riservati nelle vie dei Tribunali e Bissolati; rifacimento degli stalli di sosta in via Maffi, via Corazzi e nel parcheggio di fianco al complesso Quartier Novo; sistemazione dei parcheggi in via Ca’ del ferro e largo degli Sportivi (Palestra Spettacolo).

Sempre per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, i lavori in programmazione nel 2026 riguarderanno la tangenziale, le vie Eridano, Monviso, Seminario, Nazario Sauro, la rotatoria di via Bergamo, dove sarà utilizzato materiale bicomponente o termoplastico, piazza della Libertà (sempre con materiale bicomponente o termoplastico), la via Massarotti nel tratto Trebbia-Ghinaglia, via Milano. Si porrà mano inoltre ai parcheggi di via Buoso da Dovara, via del Sale, via Cadore, via Gorizia e via Sesto, così come in tutte le strade interessate da nuove asfaltature, nonché in via Malagnino e in altre vie secondarie.

E’ in corso anche la riqualificazione dei marciapiedi. Dopo gli interventi effettuanti a inizio primavera, a giugno sono in programma lavori al quartiere Boschetto – Migliaro: via D. Bernamonti, nel tratto tra via della Castella e via Rossini (demolizione e ricostruzione di 306 mq); via Crocile (fresatura e nuovo tappetino di usura per 100 mq) e via Fratelli d’Italia (con demolizione e ricostruzione di 306 mq).

Nel quartiere Cavatigozzi – Picenengo: via G. Di Vittorio dal civico n.2 al civico 12 (demolizione e ricostruzione di 144 mq), tratto tra via D. Gaetani e via Invalidi del Lavoro (fresatura e nuovo tappetino su 250 mq), via G.Brodolini (con demolizione e ricostruzione di 210 mq). Al quartiere Cambonino: via G. B. Crespi (demolizione e ricostruzione di 650 mq).

Quartiere Borgo Loreto – S. Bernardo – Naviglio: piazza Zelioli Lanzini, tratto tra via de Carolis e via dei Comizi Agrari (fresatura e nuovo tappetino di sura, abbattimento delle barriere architettoniche per 870 mq).

Quartiere Zaist – Stadio – Lucchini – Annona: via Fatebenefratelli (demolizione e ricostruzione per 80mq).

Quartiere Po- Parco-Canottieri-Trebbia: via Mincio nel tratto tra via Serio e via Mella (demolizione e ricostruzione di 234 mq) e tratto tra piazza Cazzani e via Chiese (demolizione e ricostruzione per 126 mq), ancora via Mincio nel tratto tra via Adda e via Oglio (sempre demolizione e ricostruzione e in alcuni tratti fresatura e nuovo tappetino per 217 mq), via Paolucci de’ Calboli, tra via Lambro e via Serio su entrambi i lati (demolizione e ricostruzione e rifacimento della rete per intercettare le acque meteoriche per 550 mq).

Infine, altri interventi puntuali avverranno in viale Trento Trieste, nelle vie Dante, Cattaro, Borghetto, Altobello Melone e del Giordano. L’investimento complessivo sui marciapiedi ammonta a 31.425,86 euro.

Si sta procedendo anche nella posa di nuovi paletti per la messa in sicurezza di alcune aree pedonali per evitare il fenomeno del cosiddetto parcheggio selvaggio. A tale proposito, nelle prossime settimane saranno collocati nuovi paletti in diverse zone come, ad esempio, piazza Marconi e piazza S. Michele. Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico verrà consolidata la strada scolastica di via Decia con nuovi dissuasori a tutela degli spazi per i bambini e la posa di nuovi reggi biciclette a disposizione degli studenti e dei genitori i cui figli frequentano la scuola primaria.

Prosegue inoltre, da parte dei tecnici comunali, il monitoraggio dei ponti che dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno in linea con le scadenze fissate dal DM 204/2022. L’impermeabilizzazione di piazza Marconi, lato portici, attualmente in corso, dovrebbe concludersi prima del mese di giugno con il ripristino degli stalli di sosta ora occupati dal cantiere.

“L’Amministrazione – dichiara al riguardo l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi – sta investendo importanti risorse, più di 2,3 milioni di euro, a beneficio della sicurezza delle strade cittadine. Non solo asfaltature, ma anche interventi sui marciapiedi, sulla segnaletica e altre tipologie di manutenzioni straordinarie signficative e attese dalla cittadinanza. Un ringraziamento ai tecnici dell’Ufficio Mobilità del Comune e di A.E.M. S.p.A. per il costante impegno e il lavoro quotidiano al servizio della comunità”.

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