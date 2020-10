Grave incidente questa mattina verso le 11 sulle strade della provincia di Bergamo. Ferito gravemente un ciclista cremonese di 65 anni che si trovava insieme ad un gruppo di amici, tutti cremonesi. Il frontale tra un’auto e la bici è accaduto a Gandosso in via Bossoletti ed è stato molto violento, tanto che sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 da Bergamo, oltre ad un’ambulanza e all’auto medica. Il gruppo di cremonesi aveva lasciato l’auto a Palosco per poi raggiungere il lago in bici. All’altezza di Gandosso in discesa, uno dei tre si è scontrato frontalmente con un auto, una Toyota Yaris guidata da una donna di 38 anni. Il ciclista 65enne era cosciente, ma è strato trasportato d’urgenza in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.