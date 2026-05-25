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Cronaca

Brucia un furgone a Pieve San Giacomo: danni al mezzo, nessun ferito

L'intervento dei vigili del fuoco è di oggi pomeriggio sulla provinciale 33. Le cause sono al vaglio, ma sarebbero da attribuire ad un corto circuito

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Intervento dei vigili del fuoco di Cremona, oggi pomeriggio poco dopo le 15 sulla provinciale 33 in territorio di Pieve San Giacomo per un furgone che ha preso fuoco. In poco tempo i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme e domato il rogo. Mezzo distrutto, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause sono al vaglio, ma sarebbero da attribuire ad un corto circuito. Tutto è stato messo in sicurezza.

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