Soldo: “Ringrazio i soncinesi, faremo una minoranza seria e rigorosa”
Il candidato del centrosinistra alle Comunali di Soncino: "Mi congratulo con Gallina, gli auguro un buon lavoro nell'interesse di tutta la nostra comunità"
Vittore Soldo, candidato alle elezioni comunali di Soncino con una coalizione di centrosinistra, commenta il risultato che lo ha visto ottenere poco meno del 15% pari a 611 voti. “I cittadini si sono espressi e il risultato delle urne va accettato con il massimo rispetto democratico”, dichiara. “Mi congratulo con il sindaco Gallina e con la coalizione di centrodestra per la vittoria, augurando loro un buon lavoro nell‘interesse di tutta la nostra comunità.
“Il mio primo e più grande ringraziamento va ai tantissimi soncinesi che hanno creduto nel nostro progetto, ai candidati della nostra lista che ci hanno messo la faccia, il cuore e il tempo, e ai volontari che hanno corso al nostro fianco in queste settimane intense. Il loro entusiasmo è il patrimonio più grande che questa campagna elettorale ci lascia.
”Non siamo riusciti a vincere e serve fare un’analisi del voto: sapevamo che sarebbe stato difficile ma era importante che ci fosse il nostro impegno per Soncino che non si ferma con oggi, anzi.
“Da domani saremo tra i banchi dell’opposizione: faremo una minoranza seria, rigorosa e vigileremo sulle scelte della nuova amministrazione, nel bene del paese, ma inflessibili nel difendere i nostri valori, l’ambiente, i servizi ai cittadini e il futuro delle nostre frazioni. Grazie ancora a tutti. Il viaggio continua.”