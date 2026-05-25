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Politica

Soldo: “Ringrazio i soncinesi, faremo una minoranza seria e rigorosa”

Il candidato del centrosinistra alle Comunali di Soncino: "Mi congratulo con Gallina, gli auguro un buon lavoro nell'interesse di tutta la nostra comunità"

Vittore Soldo
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Vittore Soldo, candidato alle elezioni comunali di Soncino con una coalizione di centrosinistra, commenta il risultato che lo ha visto ottenere poco meno del 15% pari a 611 voti. “I cittadini si sono espressi e il risultato delle urne va accettato con il massimo rispetto democratico”, dichiara. “Mi congratulo con il sindaco Gallina e con la coalizione di centrodestra per la vittoria, augurando loro un buon lavoro nell‘interesse di tutta la nostra comunità.

“​Il mio primo e più grande ringraziamento va ai tantissimi soncinesi che hanno creduto nel nostro progetto, ai candidati della nostra lista che ci hanno messo la faccia, il cuore e il tempo, e ai volontari che hanno corso al nostro fianco in queste settimane intense. Il loro entusiasmo è il patrimonio più grande che questa campagna elettorale ci lascia.
​”Non siamo riusciti a vincere e serve fare un’analisi del voto: sapevamo che sarebbe stato difficile ma era importante che ci fosse il nostro impegno per Soncino che non si ferma con oggi, anzi.

“Da domani saremo tra i banchi dell’opposizione: faremo una minoranza seria, rigorosa e vigileremo sulle scelte della nuova amministrazione, nel bene del paese, ma inflessibili nel difendere i nostri valori, l’ambiente, i servizi ai cittadini e il futuro delle nostre frazioni. ​Grazie ancora a tutti. Il viaggio continua.”

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