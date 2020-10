Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, i casi positivi superano quota 20mila in un giorno: secondo i dati del ministero della Salute, infatti, sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi effettuati (13,14%). Di questi, 5.762 sono in Lombardia (169 “debolmente positivi” e 27 a seguito di test sierologico) su 35.285 tamponi effettuati (16,3%). 80 i positivi accertati in provincia di Cremona.

In Regione il territorio più colpito è sempre Milano (2.589 nuovi casi, di cui 1.217 in città), seguito da Varese (907) e Monza e Brianza (588). Sul suolo nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 128 decessi, di cui 25 in Regione. 2.086 in tutto il Paese i guariti o dimessi, mentre sono 28 in più di ieri i ricoverati in terapia intensiva. In Lombardia invece salgono di 439 i guariti o dimessi, ma anche i ricoveri (+173) e quelli in terapia intensiva (+18).