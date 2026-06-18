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Cronaca

Cremona, in monopattino con coltello a scatto e droga: denunciato un 45enne

Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di arma, oltre a sanzioni amministrative e all'Avviso Orale disposto dal Questore

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È stato denunciato per porto abusivo di arma un cittadino italiano di 45 anni, residente a Cremona, fermato dalla Polizia di Stato durante un servizio straordinario di controllo del territorio. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti e sanzionato per alcune violazioni legate alla circolazione di un monopattino elettrico.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Castelleone. Una pattuglia della Questura ha notato un uomo alla guida di un monopattino elettrico privo del previsto contrassegno identificativo mentre procedeva provenendo dall’opposto senso di marcia. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo.

Durante gli accertamenti, il 45enne è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lunghezza complessiva di 28 centimetri e di due involucri contenenti cocaina ed eroina.

Gli ulteriori controlli effettuati negli uffici della Polizia di Stato hanno inoltre evidenziato irregolarità relative al monopattino utilizzato. Il mezzo, infatti, non risultava conforme alla normativa europea: sull’etichetta era presente il marchio “China Export” e non il marchio “CE” che certifica la conformità agli standard comunitari. Una differenza grafica che ha portato gli operatori a contestare una specifica violazione amministrativa al conducente.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di arma. Considerati anche i precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio, il Questore di Cremona ha inoltre disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato per il contrasto dei fenomeni di illegalità e per il monitoraggio della sicurezza urbana.

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