Al via i corsi di primo soccorso per gli agenti della Polizia di Stato: focus su defibrillatore e manovre salvavita

Ha preso il via questa mattina il nuovo ciclo di corsi di formazione sanitaria rivolto al personale della Questura di Cremona, del Commissariato di Polizia di Crema e delle Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio provinciale. L’iniziativa, promossa dal Questore di Cremona, punta ad aggiornare e consolidare le competenze degli operatori nelle tecniche di primo soccorso, nell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e nelle manovre di disostruzione delle vie aeree.

Le lezioni coinvolgeranno gruppi di 12 operatori per ciascuna sessione e saranno tenute dal Medico Capo della Polizia di Stato, dottor Nello Danilo Vicidomini, e dal Vice Ispettore Tecnico Miriana Mariani dell’Ufficio Sanitario della Questura di Cremona, entrambi istruttori qualificati IRComunità.

L’obiettivo del percorso formativo è fornire agli agenti strumenti teorici e pratici per riconoscere rapidamente le emergenze sanitarie e intervenire in modo efficace nei casi di arresto respiratorio o cardiocircolatorio. Un addestramento che può fare la differenza nei primi minuti successivi a un malore, aumentando sensibilmente le possibilità di sopravvivenza delle persone soccorse.

Al termine del corso, gli operatori saranno in grado di applicare correttamente le procedure previste dalla cosiddetta “catena della sopravvivenza”, coordinare le operazioni di soccorso, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzare il defibrillatore semiautomatico e praticare le tecniche di disostruzione delle vie aeree su adulti, bambini e lattanti.

Il progetto è attivo dal 2016 e rappresenta uno dei pilastri della preparazione sanitaria del personale della Polizia di Stato. Nel corso degli anni ha consentito di formare numerosi operatori e di dotare le Volanti della Questura di Cremona e del Commissariato di Crema di defibrillatori semiautomatici, strumenti che si sono rivelati determinanti in diversi interventi di emergenza.

Tra gli episodi più significativi viene ricordato quello dell’aprile 2024, quando una pattuglia intervenne per soccorrere un bambino di due anni colpito da una grave ostruzione delle vie aeree. Grazie alle manovre di disostruzione apprese durante i corsi, gli agenti riuscirono a ripristinare la respirazione del piccolo, salvandogli la vita.

Analoga importanza ebbe l’intervento effettuato nel dicembre dello stesso anno nel centro di Cremona, quando gli operatori prestarono soccorso a un uomo colpito da arresto cardiaco. Dopo aver allertato il 118, gli agenti avviarono immediatamente le manovre di rianimazione e utilizzarono il defibrillatore in dotazione. L’uomo riprese conoscenza prima dell’arrivo dei sanitari, che confermarono successivamente il ruolo decisivo della rapidità e della preparazione dimostrate dagli operatori.

La nuova edizione dei corsi conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso la formazione continua del personale, una risorsa fondamentale non solo per garantire la sicurezza pubblica, ma anche per offrire un supporto concreto alla cittadinanza nelle situazioni di emergenza e contribuire alla salvaguardia della vita umana.

© Riproduzione riservata