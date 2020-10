Anche il mondo dello spettacolo cremonese è bloccato dall’ultimo Dcpm in vigore da oggi. Un universo difficile da quantificare perchè oltre ai dipendenti di teatri e sale cinematografiche esiste un’ampia schiera di musicisti e tecnici liberi professionisti che lavorano anche ben oltre i confini provinciali e che si sono visti cancellare o sospendere le date.

Il teatro Ponchielli dovrà rinunciare all’appuntamento di questo mercoledì della stagione d’opera, #2021destinazionetauride-Intersezioni e anacronismi, ricercando Iphigenie, spettacolo lirico-teatrale di Bruno Taddia sull’Iphigènie en Tauride di Gluck. Tutto sospeso almeno fino al 24 novembre: il Teatro comunica che darà notizie al più presto relativamente ad eventuali recuperi o annulli, specificando che la biglietteria resta aperta nei consueti orari (10.30-13.30 e 16.30-19.30).

Le sale cinematografiche tornano a chiudere i battenti, nella speranza di poterli riaprire nel periodo per loro più propizio dell’anno, ossia il Natale. Salta anche il concerto di Krylov nell’auditorium del Museo del Violino previsto per il 7 novembre.

“Purtroppo la curva epidemiologica non è buona, lo vediamo dai dati giornalieri e dai messaggi anche pubblici che arrivano dagli stessi medici”, ci dice l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi. “Sul tema dei luoghi della cultura, ho firmato insieme agli assessori di Milano, Brescia e Bergamo, la lettera al ministro Franceschini e al Ministero del Lavoro per quanto riguarda il tema del spettacolo e del cinema. Non ci piace la chiusura, condividiamo il rammarico, ma adesso dobbiamo concentrarci sugli aiuti ai lavoratori dello spettacolo che il governo ha promesso”. In altri termini: la legge si rispetta, “ma chiediamo, come anche il ministro aveva già chiesto ieri, che ci sia un ristoro immediato per un settore che oggi è oggettivamente molto in difficoltà”.

Il rammarico nasce soprattutto dalla constatazione che teatri e cinema sono tra gli ambienti in cui è relativamente più facile prevenire il contagio, come mostrano le sedute distanziate della platea del Ponchielli, in una foto pubblicata dallo stesso Burgazzi sulla sua pagina Facebook, insieme alla lettera a Franceschini. Quanto alla situazione dei lavoratori del Ponchielli, la Fondazione era riuscita a garantire ai suoi dipendenti (una ventina) il pieno stipendio durante i mesi dei lockdown, integrando l’Inps ma da oggi la partita si apre di nuovo “e il problema – dice Burgazzi – è che l’inverno è lungo”.

Il Comune è stato anche vicino alle sale cinematografiche, dando respiro al Filo con la programmazione dei film sotto le stelle, la scorsa estate nei quartieri, e scontando ulteriormente l’affitto con aumento delle serate a disposizione del gestore all’Arena Giardino. “Adesso dobbiamo capire come potere aiutare queste che sono imprese private, a cui il Comune non può dare un contributo diretto, un tema di livello nazionale”.

Per ora, ma speriamo a lungo, restano aperti gli altri luoghi della cultura, i musei innanzitutto: “La mostra su Gentileschi in corso in Pinacoteca sta andando discretamente bene; la domenica si contano 70 – 80 ingressi. Mi auguro che non ci costringano a chiudere i musei: non ci sono sicuramente delle folle, ma la risposta del pubblico mi pare sia stata stata positiva. E soprattutto, la mostra è un segnale che l’istituzione c’è e nel limite delle nostre possibilità, ci sarà sempre”.